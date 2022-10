Diplomatie Scholz zu Antrittsbesuch in Griechenland

26. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auf dem Internationalen Flughafen von Athen an. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Donnerstag bei seinem Antrittsbesuch in Griechenland in der Hauptstadt Athen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Zu den Hauptthemen dürfte der Territorialstreit zwischen Griechenland und der Türkei um griechische Inseln wie Rhodos, Kos und Lesbos im östlichen Mittelmeer zählen.