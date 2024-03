Diplomatie Selenskyj zu Gesprächen in der Türkei

08. März 2024 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan in die Türkei gereist. Selenskyj landete in Istanbul, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Hauptthema soll nach Angaben des Präsidialamts in Ankara der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Dabei sollen Wege für einen „permanenten Frieden in der Region” erörtert werden.