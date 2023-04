Diplomatie Steinmeier besucht Kanada - Ausflug in die Arktis

23. April 2023 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin Brandenburg (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft am Sonntag zu einem viertägigen Besuch in Kanada ein, der die Beziehungen beider Länder in Krisenzeiten stärken soll. Generalgouverneurin Mary Simon empfängt ihn am Nachmittag (17.45 Uhr Ortszeit/23.45 Uhr MESZ) in der Hauptstadt Ottawa, am Montag folgt ein Treffen mit Premierminister Justin Trudeau. Tags darauf will Steinmeier in Vancouver einen Hersteller von Brennstoffzellen und eine Pilotanlage für smarte Energiesysteme besuchen.