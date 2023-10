Diplomatie Taiwans Präsidentin mahnt zu Frieden in der Taiwanstraße

10. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, hält eine Rede während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag vor dem Präsidialgebäude. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat anlässl Bild: Bild: dpa

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Nationalfeiertag des demokratischen Inselstaats Frieden in der Taiwanstraße als einzige Lösung für die globale Sicherheit angemahnt. „Den Status quo als größten gemeinsamen Nenner für alle Seiten beizubehalten, ist der entscheidende Schlüssel, um Frieden zu sichern”, sagte sie am Dienstag in Taipeh. Die internationale Gemeinschaft müsse verstehen, dass Frieden und Stabilität in der Meerenge zwischen Taiwan und der Volksrepublik China ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Sicherheit seien.