Diplomatie: Telefonat zwischen Trump und Moon – Nordkorea-Gipfel soll stattfinden

SeoulUS-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae In wollen mit einer engen Zusammenarbeit die Pläne für den historischen Nordkorea-Gipfel auf Kurs halten. Die beiden Staatschefs hätten in einem 20-minütigen Telefonat über gemeinsame Anstrengungen gesprochen, um ein Zustandekommen des Treffens von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trotz der Rückzugsdrohungen aus Pjöngjang zu sicheren, teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit.