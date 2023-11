Diplomatie Treffen zwischen Biden und Xi geplant – die Streitpunkte im Überblick

US-Regierungsvertreter betonten, das Treffen sei in der „Bay Area“ geplant, was die weitere Umgebung San Franciscos einschließt. Konkreter wurden sie nicht. Xi war 2017 zuletzt in den USA gewesen: Bei jenem Besuch traf er den damaligen US-Präsidenten Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Nach San Francisco wiederum sei Xi zuletzt gereist, als er noch ein junger Parteifunktionär gewesen sei, sagte eine hochrangige US-Regierungsmitarbeiterin. Allein der Ort des Treffens biete also andere Facetten als ein Treffen in der Hauptstadt. Es handele sich um mehr als nur ein bilaterales Treffen am Rande eines Gipfels. Die Staatschefs nähmen sich viel Zeit, um ausführlich über eine ganze Palette von Themen zu reden.