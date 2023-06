Diplomatie US-Außenminister Blinken beginnt Gespräche in Peking

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

US-Außenminister Antony Blinken (l) trifft sich mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang im Diaoyutai State Guesthouse. Bild: Bild: dpa

US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag zum Auftakt seines Besuchs in Peking mit Chinas Außenminister Qin Gang zusammengetroffen. Die beiden Delegationen saßen sich im Gästehaus der Regierung an zwei langen Tischen gegenüber. Blinken ist zum ersten Mal seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 in Peking. Ursprünglich war der Besuch bereits für Februar geplant. Wegen eines mutmaßlichen Spionageballons über den Vereinigten Staaten sagte Blinken die Reise jedoch kurzfristig ab. Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten sind angespannt.