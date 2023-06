Diplomatie US-Außenminister Blinken reist Ende der Woche nach China

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

US-Außenminister Antony J. Blinken holt seine Anfang Februar abgesagte Reise nach China in dieser Woche nach. Bild: Bild: dpa

Nach schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen Washington und Peking reist US-Außenminister Antony Blinken Ende der Woche nach China. Das Außenministerium in Washington kündigte am Mittwoch offiziell an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen. In den vergangenen Tagen hatte es bereits unbestätigte Medienberichte über einen anstehenden Trip gebeben, die das Ministerium aber zunächst nicht kommentiert hatte. Blinken holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute abgesagt hatte.