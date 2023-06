Diplomatie USA: Blinken und Qin führen konstruktives Gespräch

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

US-Außenminister Antony Blinken (r) und sein chinesischer Amtskollege Qin Gang (l) sitzen sich mit ihren Delegationen im Pekinger Staatsgästehaus Diaoyutai gegenüber. Bild: Bild: dpa

Das US-Außenministerium hat das Gespräch zwischen Außenminister Antony Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang als offen und konstruktiv gewertet. Blinken sprach bei seinem ersten Besuch in China als US-Chefdiplomat demnach eine Reihe von konfliktbehafteten Themen an, aber auch Bereiche, in denen China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten könnten, wie das Außenministerium mitteilte.