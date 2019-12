Diplomatie: USA und Iran vereinbaren offenbar Gefangenenaustausch

Der Iran und die Vereinigten Staaten haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Ein inhaftierter Princeton-Absolvent werde im Gegenzug für einen iranischen Wissenschaftler übergeben, kündigte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Samstag via Twitter an. Die USA bestätigten den Austausch zunächst nicht. Die in dem Fall zuständigen Anwälte konnten vorerst nicht erreicht werden.