 Diplomatie: USA werten EU-Vertretung nach Protest wieder auf

Brüssel/WashingtonNach scharfen Protesten aus Brüssel haben die USA eine Entscheidung zur diplomatischen Abwertung der EU-Vertretung in Washington wieder zurückgenommen. Die EU-Vertretung werde ab sofort wieder wie die eines Nationalstaates behandelt, ließ das US-Außenministerium am Montag in Brüssel mitteilen. Die EU sei eine „einzigartig wichtige Organisation“ und „einer von Amerikas wertvollsten Partnern“, wenn es darum gehe, Sicherheit und den Wohlstand in der Welt zu sichern.