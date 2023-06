Diplomatie Welthandel, Klima und Energie - Baerbock in Panama

09. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist heute in Panama zu Gast. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock ist auf der letzten Station ihrer sechstägigen Lateinamerikareise in Panama von ihrer Amtskollegin Janaina Tewaney empfangen worden. Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Panama-Stadt sollte es am Freitag wie bei den vorherigen Stationen Brasilien und Kolumbien um einen Ausbau der Zusammenarbeit bei Klima- und Energiethemen gehen. Auch globale Wirtschaftsthemen, der freie Welthandel und Abhängigkeiten von China dürften bei den Beratungen eine Rolle spielen.