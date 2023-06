Diplomatie Xi Jinping empfängt US-Minister Blinken

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht durch die Gespräche mit US-Außenminister Antony Blinken „Fortschritte“ im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Beide Seiten hätten „Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt“, sagte Xi Jinping am Montag in Peking bei einem überraschenden Treffen mit Blinken. „Das ist sehr gut.“ Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Bilder des Treffens. Das Verhältnis zwischen beiden Großmächten ist wegen einer Reihe von Streitpunkten seit längerer Zeit sehr angespannt.