Diplomatische Krise: Boykottiert Saudi-Arabien deutsche Unternehmen?

Von Boykott will Oehms zwar nicht sprechen. Ein entsprechender Artikel im „Spiegel“ hatte vor einigen Wochen Kreise gezogen. „Die Lage lässt es nicht zu, dass wir Worte wie Embargo oder Boykott in den Mund nehmen sollten.“ Dennoch: „Bei einzelnen Aufträgen geht der Ausfall in den sieben- bis achtstelligen Bereich“, sagt Oehms. Betroffen sind vor allem Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Oehms hat keine Kenntnis, was genau dahinter steckt. Eine als Empfehlung getarnte Weisung von ganz oben an das saudische Gesundheitsministerium läge im Bereich des Denkbaren. Die Behörde ist für die Vergabe von Aufträgen in diesem Sektor zuständig.