Diplomatische Krise Boykottiert Saudi-Arabien deutsche Unternehmen?

Auf saudischer Seite, so betonen Firmenvertreter, sei die Wertschätzung für Deutschland eigentlich sehr hoch. Umso größer sei die Enttäuschung über die unterschiedlich eingeschlagenen Wege. Während Mohammed bin Salman seit rund zwei Jahren – damals war er noch Verteidigungsminister – voll auf Konfrontation mit dem Erzfeind Iran geht, hält Deutschland unbeirrt am Atomabkommen mit dem Land fest. Mit Wohlwollen verfolgen die Saudis in diesem Punkt die Politik eines Donald Trump. Da der Iran auch in Saudi-Arabien als die größte Bedrohung überhaupt gesehen wird, fragen sich viele Saudis: Gelten denn die strengen Maßstäbe der Deutschen bei den anderen nicht?