Diplomatische Krise: Saudischer Außenminister verärgert über Bundesregierung

Gabriel hatte Saudi-Arabien am 16. November auf einer Pressekonferenz indirekt „Abenteurertum“ in der Nahostregion vorgeworfen. Angesichts der Verwicklung Saudi-Arabiens in den – später zurückgenommenen – Rücktritt des libanesischen Regierungschefs Saad Hariri sagte der SPD-Politiker, „dass gemeinsam aus Europa das Signal kommen muss, dass wir das Abenteurertum, was sich in den letzten Monaten dort breit gemacht hat, nicht mehr bereit sind, einfach sprachlos hinzunehmen“. Zwei Tage später wurde der Abzug des Botschafters bekannt. Gabriel relativierte seine Äußerung kurz vor Weihnachten in der saudischen Zeitung „Al-Scharq al-Awsat“: „Meine Kommentare zur Libanon-Krise sollten kein bestimmtes Land in der Region angreifen – auch nicht Saudi-Arabien.“