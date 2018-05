Diplomatische Krise: Slowakei dementiert Verwicklung in Entführung von vietnamesischen Geschäftsmann aus Deutschland

Sakova widersprach damit einer vorsichtigeren Einschätzung von Regierungschef Peter Pellegrini bei dessen Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin. Pellegrini hatte nicht ausgeschlossen, dass die Vietnamesen die slowakische Gastfreundschaft „missbraucht“ haben könnten, um Thanh in dessen Heimat zu verschleppen. Die Slowakei hatte einer vietnamesischen Delegation im Rahmen eines formellen Arbeitsbesuchs in Bratislava das Regierungsflugzeug für zwei Flüge zur Verfügung gestellt.