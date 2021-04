Diplomatische Krise Tschechien wirft Dutzende russische Diplomaten raus

Zuvor hatte Prag den Kreml erfolglos aufgefordert, die Rückkehr aller ausgewiesenen tschechischen Diplomaten an die Moskauer Botschaft zu ermöglichen. Die Vertretung gilt als kaum noch arbeitsfähig. In Moskau reagierte man verärgert auf das Ultimatum. Der Kreml in Moskau sprach von „Hysterie“. Das tschechische Vorgehen sehe man „extrem negativ“, sagte Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.