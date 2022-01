Diplomatische Krise: US-Senatoren bereiten wegen drohender Ukraine-Invasion Sanktionen gegen Russland vor

Zu dem Vorhaben gehöre auch, sicherzustellen, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehe. Die Ostsee-Pipeline stößt in den USA auf Kritik. Durch sie soll Gas direkt von Russland nach Europa fließen, das Transitland Ukraine wird umgangen. Die USA befürchten, dass sich Europa damit in eine zu große Abhängigkeit von Russland begibt.