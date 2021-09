Diplomatischer Streit Britisches Parlament sperrt chinesischen Botschafter aus

Der diplomatische Streit um gegenseitige Sanktionen zwischen Großbritannien und China spitzt sich zu. Das Parlament in London habe dem chinesischen Botschafter Zheng Zeguang den Zugang verboten, berichteten die Zeitung „Daily Telegraph“ sowie die BBC am Dienstag. Zheng sollte eigentlich an diesem Mittwoch an einem Empfang im Unterhaus teilnehmen.