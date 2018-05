Diplomatischer Streit: Gabriel-Eklat wirkt nach und lähmt deutsch-saudische Wirtschaftsbeziehungen

Deutschland liefere ja auch an Länder Waffen, die am Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak oder gegen die Taliban in Afghanistan beteiligt seien, sagte der saudische Außenminister Adel al-Dschubair noch während der Koalitionsverhandlungen im Februar in einem dpa-Interview. „Es sieht also so aus, als ob die deutsche Regierung bei den Entscheidungen darüber, was bei legitimen Kriegen verkauft werden kann und was nicht, selektiv vorgeht. Das kommt mir seltsam vor und trägt nicht zur Glaubwürdigkeit der deutschen Regierung bei.“