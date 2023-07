Diskriminierung Taliban schließen Schönheitssalons

25. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter eines Schönheitssalons übermalt ein großes Foto einer Frau an der Wand, nachdem die Taliban in die afghanische Hauptstadt eingedrungen sind. Bild: Bild: dpa

In Afghanistan ist die von den militant-islamistischen Taliban angeordnete Schließung von Schönheitssalons in Kraft getreten. „Sie haben unsere Geschäfte geschlossen und uns aufgefordert, nach Hause zu gehen”, sagte eine Kosmetikerin in Kabul der Deutschen Presse-Agentur.