Diskriminierung Taliban-Schließung von Schönheitssalons tritt in Kraft

25. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter eines Schönheitssalons übermalt ein großes Foto einer Frau an der Wand, nachdem die Taliban in die afghanische Hauptstadt eingedrungen sind. Bild: Bild: dpa

In Afghanistan ist die von den militant-islamistischen Taliban angeordnete Schließung von Schönheitssalons in Kraft getreten. „Sie haben unsere Geschäfte geschlossen und uns aufgefordert, nach Hause zu gehen”, sagte eine Kosmetikerin in Kabul am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine weitere Bewohnerin der Hauptstadt berichtete der dpa von Kontrollen der Salons durch die militanten Islamisten.