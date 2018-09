Djordje Ivanov Mazedoniens Präsident ruft zum Boykott des Namensreferendums auf

SkopjeDer mazedonische Präsident Djordje Ivanov hat zum Boykott des Referendums über die Änderung des Staatsnamens am kommenden Sonntag aufgerufen. Die Umbenennung des Balkanlandes in Nord-Mazedonien „gefährdet die nationale Identität“, begründete er nach Medienberichten vom Sonntag in Skopje seine Position. Daher werde er an der Abstimmung über ein entsprechendes Abkommen zwischen Mazedonien und Griechenland nicht teilnehmen, kündigte er an.