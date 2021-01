Mit Einigkeit können wir große Dinge, wichtige Dinge, machen. Wir können Unrecht reparieren. Wir können Menschen in gute Arbeit bringen. Wir können unsere Kinder in sicheren Schulen unterrichten. Wir können das tödliche Virus überwinden. Wir können Arbeit belohnen, die Mittelschicht wiederherstellen und Gesundheitsvorsorge sicher für alle machen. Wir können rassische Gerechtigkeit liefern, und wir können Amerika wieder zur führenden Kraft des Guten in der Welt machen.