Dokumentenaffäre Trump verstrickt sich weiter in Widersprüche

28. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire. Bild: Bild: dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Veröffentlichung einer Tonaufnahme in der Affäre um geheime Regierungsunterlagen versucht, Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. „Ich weiß nur, dass ich nichts falsch gemacht habe”, sagte Trump gestern (Ortszeit) dem Sender Fox News. Es handle sich um einen weiteren „Schwindel”, eine „Schande” und „Wahlbeeinflussung”. Die Tonaufnahme, die den Republikaner weiter in Erklärungsnot bringt, hatten US-Medien am Montag veröffentlicht.