Don McGhan Der Mann, der Trump womöglich die Präsidentschaft rettete

Von McGahn kam zunächst keine Reaktion auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Fast ein Dutzend Freunde und Ex-Kollegen äußerten sich zumeist nur unter der Bedingung, dass ihr Name nicht genannt wird. Sie beschrieben McGhan als zurückhaltende Person und seine Zeit im Weiße Haus als weitgehend freudlos, bestimmt von seinen häufigen Zusammenstößen mit dem Präsidenten.



In einem größtenteils von Neulingen und Jasagern bestückten Wahlkampfteam und Weißen Haus bildete McGhan als eine Art Vertreter des Establishments eine seltene Ausnahme - auch wenn er seine Haare etwas länger trug und sich einst in einer Musikband versuchte. Er war tief in der Republikanischen Partei verwurzelt und half in seiner Zeit im Weißen Haus dabei, eine Reihe von konservativen Richtern im Senat durchzubringen.



Sein letzter Akt im Weißen Haus: McGhan führte Trumps besonders umstrittenen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, Brett Kavanaugh, durch das Bestätigungsverfahren auf dem Kapitol - es war eines der hitzigsten Prozedere überhaupt.