Don McGhan Der Mann, der Trump womöglich die Präsidentschaft rettete

Anwalt William Alden McDaniel hat unter anderem hochrangige Regierungsbeamte in der Iran-Contra-Affäre um geheime US-Waffenlieferungen an den Iran und die Unterstützung rechtsgerichteter Guerillas in Nicaragua in den 1980ern vertreten. Er lobt McGahns Courage: Der Jurist sei anscheinend „einer der wenigen Leute in der Regierung, die dem Präsidenten Paroli bieten“, und das „erfordert ein gewisses Maß an Prinzipien“.