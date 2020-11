Donald Trump 2021 Kommt jetzt Trump TV? Was dafür und was dagegen spricht

Auch dafür gibt es bereits Beispiele. Verschwörungstheoretiker Alex Jones vertreibt so seit Jahren erfolgreich sein Programm. Auch Fox News startete bereits vor einigen Jahren einen Streamingdienst namens Fox Nation, der durchaus erfolgreich zu sein scheint. Die Konversionsrate von Gratisnutzern zu zahlenden Abonnenten beträgt laut Axios 85 Prozent. Trumps Unterstützerliste aus Wahlkampfzeiten könnte sicherstellen, dass der Dienst schnell ein großes Publikum erreicht. Auch wäre der Aufbau deutlich billiger, als der eines eigenen Senders. Wenn Trump also weiter auf Sendung bleiben will, dann mangelt es nicht an Optionen.



