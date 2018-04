Donald Trump gegen Xi Jinping: „Wenn es eskaliert, geht es an die Sojabohnen“

Für Peking sind die Farmer ein Hebel, um US-Präsident Trump unter Druck zu setzen. Sojabohnen werden vor allem in Staaten wie Iowa, Illinois, Minnesota und Ohio angebaut. Staaten, in denen viele von Trumps treuesten Wähler sitzen. „Macht China mit den Zöllen auf Sojabohnen ernst, leiden ganze Landesteile in den USA darunter“, sagt Schmucker.