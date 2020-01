Donald Trump in Davos Simply the best?

Sollte Davos sich (auch noch) als Zauberberg einer Weltordnung verstehen, auf dem Kooperation, Multilateralismus und Freihandel hochgehalten werden, dann ist seine Rede eine nur halbherzig verklausulierte Kriegserklärung. In der Vorstellung des US-Präsidenten ist – ganz vulgärliberal – an alle gedacht, wenn jeder nur an sich denkt; Ökonomie nur als anderes Wort für Egomanie; und die Welthandelsordnung nur dazu da, bilateral zugerichtet zu werden. Dass der Stärkere in dieser Welt seine Stärken ausspielt, um sich und seinen Bürgern einen (kurzfristigen) Vorteil zu verschaffen, ist nicht etwa Ausdruck mangelnder Weitsicht, sondern schlicht wirtschaftspolitische Staatsräson. It’s the nation, stupid.



Trump inszeniert sich in der Schweiz keinen Deut anders als zuhause. An niemand anderes als die Wählerschaft auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Ansprache schließlich zu allererst gerichtet: Hier spricht klassisch populistisch der einzig wahre Volksvertreter. Hier plädiert der Anwalt der Arbeiter, denen das jahrzehntelang regierende Establishment nicht nur keine Hilfe bot, sondern angeblich tatenlos ausbluten ließ. Fesseln und binden, so viel wird klar, will sich Trump von niemandem, weder von Klimaschutzaktivisten noch von „radikalen Sozialisten“ oder „Pessimisten“.