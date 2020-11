Donald Trump und die Demokratie Vorsprung durch Anstand

Die Regeln sind nur so lange Regeln, wie eine Mehrheit sie als Regeln anerkennt - und sich an sie halten will. Und Anstand und Gemeinsinn, Charakter und Haltung kann eben keine Verfassung aus sich heraus erzeugen, geschweige denn erzwingen. So gesehen muss man Donald Trump fast dankbar sein, dass er uns daran erinnert, in welche Art von demokratischer Risikogesellschaft wir alle mit nur einer Wahl geworfen werden können.



Etwas Weiteres kommt hinzu: Wenn Joe Biden auch nur einen Teil des programmatischen Wandels vollziehen kann, den er sich vorstellt, werden die Vereinigten Staaten binnen anderthalb Jahrzehnten ein fast unglaubliches Hin und Her des politischen Kurses erlebt haben. Ohne ein gewisses Maß an Stabilität und Verlässlichkeit kann aber keine Gesellschaft. Das Pendeln zwischen Extremen schafft keine Mitte. Nicht zuletzt die Wirtschaft findet keinen Tritt und keinen Pfad, wenn Politik immer zuallererst das Ausradieren der Politik der anderen bedeutet.