Donald Trump und die EU „So verhandelt ein Populist nun einmal“

Aber dann führen weiter Autos der Marke Mercedes über die Fifth Avenue – was Trump, der selbst mehrere davon besitzt, ein Dorn im Auge ist.

Es dürfte in der Tat schwierig werden, das Abkommen auf Industriezölle zu beschränken. Der GATT-Vertrag der WTO legt fest, dass ein Freihandelsabkommen nur dann WTO-rechtskompatibel ist, wenn es nahezu den gesamten Handel zwischen den Staaten umfasst. Es ist demnach nicht möglich zu sagen, wir klammern Autos aus oder die Landwirtschaft. Gleichzeitig haben wir beim Abkommen mit Japan gesehen, dass es durchaus Wege gibt, Handelsabkommen an die individuellen Beziehungen zwischen Staaten anzupassen, etwa indem die Marktliberalisierungszeit gestreckt wird. Im Jefta-Abkommen gibt es Güter, die erst 15 Jahre nach Vertragsschluss vollständig liberalisiert werden – bei Autos senkt Europa den Zoll über sieben Jahre Schritt für Schritt ab, bis er bei null liegt. So etwas wäre auch mit den USA möglich.