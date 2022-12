Donald Trump: US-Ausschuss will Trumps Steuerunterlagen am Freitag veröffentlichen

Demokraten im US-Kongress wollen am Freitag teilweise geschwärzte Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump veröffentlichen. Dies teilte der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag mit. Es wurde erwartet, dass die Unterlagen den Zeitraum von 2015 bis 2021 abdecken, also zur Präsidentschaft des Republikaners und dem Wahlkampf davor.