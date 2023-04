Donald Trumps zweite Amtszeit „Man würde der Nato das Herz herausreißen“

In Ihrem Buch lässt Putin den Amerikanern freie Hand im Kampf gegen China. In der Realität sieht die USA China schon lange als strategischen Rivalen. Damit greifen Sie einen weiteren globalen Konflikt auf. Sehen Sie diese Eskalationsstufe auch in Verbindung zu Trump?

Ja. Der nächste Konflikt zieht auch ohne ihn schon am Horizont auf – Taiwan. Trump würde in gut anderthalb Jahren als Präsident in einer Zeit an die Macht kommen, in der sich die USA und China ohnehin schon einen erbitterten Konkurrenzkampf um Platz eins auf der Welt liefern. Das ist nicht gerade beruhigend.