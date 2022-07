Doom-Prognosen aus den USA Ängste in Amerika – taumelnde Börsenkurse

Wann genau die Wirtschaft kippen wird, ist allerdings eine andere Frage. Einer Umfrage unter fast 50 Ökonomen zufolge, die die Initiative on Global Markets an der University of Chicago’s Booth School of Business durchgeführt hat, glauben 70 Prozent der Experten, dass spätestens im ersten oder zweiten Quartal 2023 die US-Wirtschaft auch offiziell in die Rezession rutschen wird. Ein Survey des National Bureau of Economic Research hält diesen Zeitraum ebenfalls für am wahrscheinlichsten, ein späterer Abschwung sei jedoch auch gut möglich. Die nächste Rezession kommt also bestimmt. Die Frage ist nur, wann.



