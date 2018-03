Doppelagent: Bei Attentat auf Sergej Skripal wurde seltenes Nervengift verwendet

Skripal und seine Tochter wurden der Polizei zufolge gezielt mit dem Nervengift angegriffen. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Der Fall erinnert an den Giftmord am Kremlkritiker Alexander Litwinenko im Jahr 2006 und hat inzwischen einen diplomatischen Schlagabtausch zwischen Moskau und London ausgelöst. Die Innenministerin wollte noch am Donnerstag vor dem Parlament über den Zwischenfall berichten.