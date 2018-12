Downing Street Britische Regierung dementiert mögliche Verschiebung der Brexit-Abstimmung

09. Dezember 2018 , aktualisiert 09. Dezember 2018, 08:45 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Dienstag soll das Parlament in London über den Brexit-Deal abstimmen. Premierministerin May droht eine Niederlage – doch der Termin hat Bestand.