Drakonische Maßnahmen Kampf gegen Corona: China macht dicht

Doch den Menschen blieben nur wenige Wochen Zeit, um durchzuatmen. Am 16. Oktober folgte bereits der nächste Ausbruch, der sich nun bereits auf 19 der 31 Provinzen ausgeweitet hat. Dass die Zahl der Infektionen erneut bislang auf lediglich rund 600 begrenzt werden konnte, hängt mit den drakonischen Maßnahmen der Behörden zusammen. Sobald auch nur ein einziger Fall auftritt, werden ganze Stadtteile in den Lockdown geschickt.



So geschehen etwa in der Vier-Millionen-Metropole Lanzhou, in der die Menschen nun eine strenge Ausgangssperre über sich ergehen lassen müssen. Nicht nur dürfen sie nicht mehr vor die Tür. Jeder wurde mittlerweile fünf Mal auf das Virus getestet. Einen Schock erlebten zuletzt auch die Besucher des Disneylands in Shanghai. Zehntausende wurden fast den gesamten Tag auf dem Gelände festgehalten, weil es unter den Besuchern einen Verdachtsfall gab. Erst, nachdem alle getestet waren, wurden die Tore wieder geöffnet. Zum Abschied gab es dann immerhin ein Feuerwerk.