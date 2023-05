Drei Tage Hiroshima Das sind die wichtigsten Ereignisse des G7-Gipfels

Die wachsende Ernährungskrise in der Welt, die die Zahl der Hungernden auf den höchsten Stand seit langem steigen lässt, trat auf dem Gipfel in den Hintergrund. Die G7-Staaten versprachen in diesem Jahr 21 Milliarden US-Dollar (aktuell 19,4 Mrd Euro) an Hilfe für humanitäre Krisen, darunter auch Hungersnöte. Doch sehen die Vereinten Nationen einen Bedarf von rund 55 Milliarden US-Dollar. Entwicklungsorganisationen zeigten sich enttäuscht. Auch beklagten sie, das vor der Weltklimakonferenz im November in Dubai konkrete Schritte der G7 im Kampf gegen die gefährliche Erderwärmung ausgeblieben seien.



