Dritter Raketentest: Nordkorea feuert offenbar erneut zwei Kurzstreckenraketen ab

Seoul, Pjöngjang Nordkorea hat am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Kurzstreckenraketen von seiner Ostküste abgefeuert. Dies sei bereits der dritte Raketentest innerhalb weniger Tage gewesen, verlautete aus dem südkoreanischen Generalstab in Seoul, wie die Agentur Yonhap berichtete. „Wir verfolgen die Lage, sollte es weitere Abschüsse geben, und bleiben in Bereitschaft“, hieß es.