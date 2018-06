Drittes Hilfspaket läuft aus: Griechenland will Erwartungen bei Finanzfragen übertreffen

AthenGriechenland will die Zielvorgaben der internationalen Geldgeber bei umstrittenen Finanzfragen deutlich übertreffen. In diesem Jahr plant das pleitebedrohte EU-Mitglied mit einem Überschuss von 3,56 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Geldgeber fordern ein Plus von 3,5 Prozent.