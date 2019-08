Drogen: Mehr als eine Tonne Rauschgift am Flughafen Zürich in sechs Monaten

Kloten Mehr als eine Tonne Rauschgift ist am Flughafen Zürich im ersten Halbjahr 2019 sichergestellt worden. Darunter waren Kath, ein überwiegend in Ostafrika gebräuchliches Rauschmittel, sowie Kokain, Haschisch und Heroin. Zehn Frauen und acht Männer zwischen 22 und 67 Jahren seien verhaftet worden, berichtete die Kantonspolizei Zürich am Montag.