Drohende Staatspleite Gläubiger unterbreiten Argentinien ein Gegenangebot

„Wir wollen das Schuldenproblem nachhaltig lösen und ein gesundes und dauerhaftes Verhältnis zu unseren Gläubigern“, sagte er in einer vom Council on Foreign Relations organisierten Videokonferenz. „Wir sind flexibel, was die Kombination einzelner Parameter unseres Angebots angeht. Wenn es andere Ideen gibt, die vernünftig sind und unseren beschränkten Möglichkeiten Rechnung tragen, hören wir sie uns gerne an.“