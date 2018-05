Drohende Strafzölle auf Stahl und Alu: Der Handelskrieg beginnt nicht früh um sechs

Berlin wirbt für ein transatlantisches Handelsabkommen, in dem Zölle auf Industrie- und Agrargüter abgebaut werden könnten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich erst am Morgen für ein „konkretes“ Angebot an Washington aus. Deutschland, das zwei Drittel der europäischen Exporte in die USA stellt, hat das größte Interesse an einer schnellen Einigung im transatlantischen Handelsstreit. Ein neues Handelsabkommen, mit dem Berlin Trump locken will, wäre aber unmöglich, wenn Trump einzelne EU-Länder von den Zöllen ausnimmt. Und selbst in freundlicheren Szenarien ist ein neues Handelsabkommen schwer realisierbar.