Drohende Zölle: EZB-Direktor Coeure warnt vor ausuferndem Handelsstreit

Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist keine Entspannung in Sicht. Vielmehr drohte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Die chinesische Regierung will gegebenenfalls mit Gegenmaßnahmen reagieren. Sollte es zu diesen US-Zöllen kommen, werde mit neuen umfassenden Schritten geantwortet, erklärte das Wirtschaftsministerium am Freitag.