Drohender Handelskrieg: Frankreich: Keine Gespräche mit USA ohne Aufhebung der Schutzzölle

ParisIm Handelsstreit zwischen den USA und der EU stellt Frankreich Bedingungen vor Aufnahme von Gesprächen zur Beilegung des Konflikts. Ohne die Garantie einer völligen Befreiung der EU von den US-Schutzzöllen auf Stahlimporte werde es keine Gespräche mit der Regierung in Washington geben, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag dem französischen Fernsehsender France 2. In einem Handelskrieg werde es nur Verlierer geben, warnte er. "Wir müssen gegenüber den Vereinigten Staaten entschlossen und vereint auftreten und die gleiche Botschaft vermitteln - dass es eine umfassende, dauerhafte Ausnahme geben muss, vor der es keine Gespräche geben kann."