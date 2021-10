Drohender Handelskrieg Nordirland-Frage: Zugeständnisse der EU reichen Brexit-Minister Frost nicht

Im Ringen um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland sind sich die EU und Großbritannien trotz neuer Zugeständnisse nicht einig geworden. Brexit-Minister David Frost habe bei seinem Treffen mit EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic erneut „die Notwendigkeit für signifikante Änderungen an den aktuellen Bedingungen“ betont, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der britischen Regierung.