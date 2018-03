Drohender Regierungsstillstand: US-Kongress bringt Haushaltskompromiss auf den Weg

In dem Kompromiss sind zudem massiv erhöhte Ausgaben für die Verteidigung vorgesehen, zudem mehr Geld für Veteranen. Außerdem sollen mehr Mittel in Infrastrukturprojekte und in den Kampf gegen Drogen- und Schmerzmittelmissbrauch fließen. Im Ringen um eine Eindämmung der Waffengewalt verständigten sich die Unterhändler auf eher geringfügige Ausgaben für mehr Schulsicherheit und eine Verbesserung der Überprüfung von Waffenkäufern.