Drohender Zahlungsausfall in den USA: Wie lange kann Amerika seine Rechnungen noch bezahlen?

Angesichts dieser verfahrenen Situation und der wackeligen Mehrheitsverhältnisse im Kongress ist ein Ende des Streits derzeit nicht absehbar. Analysten gehen davon aus, dass eine Lösung erst in letzter Sekunde erreicht werden könne – also kurz vor dem großen Knall. Und auch das ist nicht garantiert. Deshalb kursieren in Washington bereits einige Szenarien, wie die Administration die Schuldengrenze trotz des Ärgers mit dem Kongress umgehen kann. Manche Ideen sind technisch, andere legalistisch – und einige auch etwas schräg.